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В Минобороны США оценили перспективы решения конфликта на Донбассе

Новина українською → Вашингтон, Пятница 30 апреля 2021 14:39
В Минобороны США оценили перспективы решения конфликта на Донбассе Фото: в США оценили перспективы разрешения конфликта на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В США считают тусклыми перспективы решения конфликта на Донбассе. Россия продолжает наращивать военное присутствие.

Об этом заявил глава Разведывательного управления Миобороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье в письменных показаниях предоставленных комитету Сената США по вооруженным силам, сообщает "Голос Америки".

По его словам, перспективы решения конфликта на востоке Украины в краткосрочной перспективе являются тусклыми.

Кроме того, Селдин в своих показаниях перед Комитетом Сената США по вооруженным силам Беррье назвал Вооруженные силы России "экзистенциальной угрозой для США".

"Россияне имеют способность, которая растет, осуществлять проекцию силы с помощью точных крылатых ракет высокой дальности", - сказал он.

Напомним, советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии РБК-Украина рассказал, что шансы на так называемое "пасхальное перемирие" на Донбассе практически отсутствуют.

Накануне представитель Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш рассказал РБК-Украина, что стороны не смогли договориться о перемирии на Донбассе.

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