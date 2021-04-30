В Минобороны США оценили перспективы решения конфликта на Донбассе
В США считают тусклыми перспективы решения конфликта на Донбассе. Россия продолжает наращивать военное присутствие.
Об этом заявил глава Разведывательного управления Миобороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье в письменных показаниях предоставленных комитету Сената США по вооруженным силам, сообщает "Голос Америки".
По его словам, перспективы решения конфликта на востоке Украины в краткосрочной перспективе являются тусклыми.
Кроме того, Селдин в своих показаниях перед Комитетом Сената США по вооруженным силам Беррье назвал Вооруженные силы России "экзистенциальной угрозой для США".
"Россияне имеют способность, которая растет, осуществлять проекцию силы с помощью точных крылатых ракет высокой дальности", - сказал он.
Напомним, советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии РБК-Украина рассказал, что шансы на так называемое "пасхальное перемирие" на Донбассе практически отсутствуют.
Накануне представитель Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш рассказал РБК-Украина, что стороны не смогли договориться о перемирии на Донбассе.