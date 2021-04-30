В Міноборони США оцінили перспективи вирішення конфлікту на Донбасі

У США вважають тьмяними перспективи вирішення конфлікту на Донбасі . Росія продовжує нарощувати військову присутність.

Про це заявив очільник Розвідувального управління міоборони США генерал-лейтенант Скотт Беррьє у письмових свідченнях наданих Комітету Сенату США зі збройних сил, повідомляє "Голос Америки" .

За його словами, перспективи вирішення конфлікту на сході України у короткотерміновій перспективі є тьмяними.

Крім того, Селдін у своїх свідченнях перед Комітетом Сенату США зі збройних сил Беррьє назвав збройні сили Росії "екзистенційною загрозою для США".

"Росіяни мають здатність, що зростає, здійснювати проекцію сили за допомогою точних крилатих ракет високої дальності" - сказав він.