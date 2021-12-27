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Минобороны РФ заявило, что НАТО перестраивается на "подготовку к вооруженному конфликту"

Автор: Артур Родивилов

НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией. С таким заявление выступил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

В качестве характерного примера он привел попытку британского эсминца УРО Defender 23 июня "проникнуть в территориальные воды РФ" в районе мыса Фиолент у побережья оккупированного РФ Крыма.

"Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией. В последнее время Альянс перешел к практике прямых провокаций, сопряженных с высоким риском перерастания в вооруженное противостояние", - заявил он.

По его словам, в Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом интенсивность задействования разведывательной авиации выросла более чем на 60 процентов. Количество самолетовылетов увеличилось с 436 до 710. Присутствие в акватории Черного моря кораблей и вспомогательных судов внерегиональных государств НАТО, по словам замминистра, "фактически приобрело постоянный характер".

При этом он считает, что ухудшение отношений между Россией и НАТО началось ранее 2014 года.

По словам Фомина, НАТО ежегодно проводит три десятка крупных учений, на которых отрабатывается ведение войны против России.

Напомним, Россия выдвинула НАТО и США свои "предложения" по обеспечению безопасности в Европе. Москва, в частности, требует, чтобы НАТО отказалось принимать в свой состав Украину.

Как заявляли в российском МИДе, предложенные Москвой "гарантии" это не блеф и не ультиматум.

Глава российского Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия никогда "не планировала и не планирует" нападения на Украину.

В то же время Матвиенко отметила, что Россия имеет план действий на любое развитие ситуации на границе с Украиной.

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