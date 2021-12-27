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У России есть сценарий действий на любую ситуацию на границе с Украиной, - глава Совфеда

Новина українською →
Москва, Понедельник 27 декабря 2021 12:17
У России есть сценарий действий на любую ситуацию на границе с Украиной, - глава Совфеда Фото: Валентина Матвиенко, глава Совета Федерации России (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала наращивание российских войск у границы с Украиной. По ее словам, Россия может размещать войска на своей территории там, где захочет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание ТАСС.

Как пояснила Матвиенко, Россия стягивает войска к границе якобы для защиты. Сегодня, по ее словам, российская граница надежно защищена.

"Я могу вас твердо заверить, что у России на все случаи развития событий есть сценарий адекватных мер. Мы надежно защищаем свою границу, здесь ни у кого из наших граждан не должно быть никаких сомнений на этот счет. Мы имеем право размещать свои войска, проводить учения на своей территории там, где мы считаем нужным, для того, чтобы адекватно отвечать на те вызовы, которые появляются", - сказала она.

Напомним, по словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, вблизи границы Украины уже собралось 122 тысячи военных России.

В то же время, по его словам, сегодня риска неизбежного вторжения России в Украину нет.

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