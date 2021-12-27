Міноборони РФ заявило, що НАТО перебудовується на "підготовку до збройного конфлікту"

Як характерний приклад він навів спробу британського есмінця 23 червня "проникнути в територіальні води РФ" в районі мису Фіолент біля узбережжя окупованого РФ Криму.

"Військове будівництво блоку повністю перенацілене на підготовку до великомасштабного збройного конфлікту високої інтенсивності з Росією. Останнім часом Альянс перейшов до практики прямих провокацій, пов'язаних з високим ризиком переростання в збройне протистояння", - заявив він.

За його словами, в Чорноморському регіоні в порівнянні з 2020 роком інтенсивність залучення розвідувальної авіації зросла більш ніж на 60 відсотків. Кількість літако-вильотів збільшилася з 436 до 710. Присутність в акваторії Чорного моря кораблів і допоміжних суден позарегіональних держав НАТО, за словами заступника міністра, "фактично набула постійного характеру".

При цьому він вважає, що погіршення відносин між Росією і НАТО почалося раніше 2014 року.

За словами Фоміна, НАТО щорічно проводить три десятки великих навчань, на яких відпрацьовується ведення війни проти Росії.