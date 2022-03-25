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В Минобороны РФ заявили, что с начала "спецоперации" погибли почти 1,4 тысячи военных

Новина українською →
Москва, Пятница 25 марта 2022 15:37
В Минобороны РФ заявили, что с начала "спецоперации" погибли почти 1,4 тысячи военных Фото: в РФ заявили, что в Украине погибли более 1300 русских военных (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны России назвало количество военных, которые погибли за месяц "спецоперации" в Украине. По их данным, умерли почти 1400 российских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Фонтанка.ру".

"К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения", - заявили в Минобороны РФ.

Отметим, что по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России погибли более 16 тысяч оккупантов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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