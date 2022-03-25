У Міноборони РФ заявили, що з початку "спецоперації" загинули майже 1,4 тисячі військових

Міністерство оборони Росії назвало кількість військових, які загинули за місяць "спецоперації" в Україні. За їхніми даними, померли майже 1400 російських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Фонтанка.РП" .

"На жаль, в ході спеціальної військової операції є втрати серед наших бойових товаришів. На сьогодні загинув 1 351 військовослужбовець, 3 825 отримали поранення", - заявили в Міноборони РФ.

Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули понад 16 тисяч окупантів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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