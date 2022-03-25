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Более 16 тысяч человек: Генштаб рассказал о потерях оккупантов

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Киев, Пятница 25 марта 2022 10:50
Более 16 тысяч человек: Генштаб рассказал о потерях оккупантов Фото: оккупанты потеряи более 16 тысяч человек (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

За 30 дней полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли более 16 тысяч военных. При этом они лишились более 100 вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Ориентировочные боевые потери противника на 25 марта:

  • личный состав - около 16 100 человек;
  • танки - 561;
  • боевые бронированные машины - 1 625;
  • артиллерийские системы - 291;
  • РСЗО - 90;
  • средства ПВО - 49;
  • самолеты - 115;
  • вертолеты - 125;
  • автомобильная техника - 1 089;
  • корабли/катера - 5;
  • цистерны с ГСМ - 72;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 53;
  • специальная техника - 18.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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