Более 16 тысяч человек: Генштаб рассказал о потерях оккупантов
Фото: оккупанты потеряи более 16 тысяч человек (facebook.com/mod mil rus)
За 30 дней полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли более 16 тысяч военных. При этом они лишились более 100 вертолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Ориентировочные боевые потери противника на 25 марта:
- личный состав - около 16 100 человек;
- танки - 561;
- боевые бронированные машины - 1 625;
- артиллерийские системы - 291;
- РСЗО - 90;
- средства ПВО - 49;
- самолеты - 115;
- вертолеты - 125;
- автомобильная техника - 1 089;
- корабли/катера - 5;
- цистерны с ГСМ - 72;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 53;
- специальная техника - 18.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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