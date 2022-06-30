UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минобороны РФ рассказали, сколько украинских военных попали в плен

Фото: официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков (mil.ru)
Автор: Валерия Полищук

В России заявили, что в их плену находятся около 6 тысяч украинских военнослужащих.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более шести тысяч человек", - сказал он.

Отметим, что российские военные похищают мирных украинцев, после чего переодевают в военную форму Украины. Это делается для того, чтобы снимать пропагандистские ролики с участием якобы украинских военных.

Поэтому настоящее число пленных украинских военных может быть в сотни раз меньше.

Напомним, 29 июня состоялся самый масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной с момента начала полномасштабной войны.

Добавим, что 28 июня состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Обмен произошел по формуле 17 на 15.

Ранее в России приняли решение не обменивать украинских военнопленных. Их планируют поместить в изоляторы временного содержания.

Кроме того, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что более 1 500 мирных жителей Украины содержатся в российских тюрьмах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны РФВойна России против Украины