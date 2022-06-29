В России решили не обменивать украинских военнопленных: что известно

Фото: В России решили не обменивать украинских военнопленных (УНИАН)

В России приняли решение не обменивать украинских военнопленных. Их планируют поместить в изоляторы временного содержания.

Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает РБК-Украина со ссылкой на "Фонтанку".