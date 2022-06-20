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Сколько мирных украинцев в российском плену: ответ Верещук

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Киев, Понедельник 20 июня 2022 20:24
Сколько мирных украинцев в российском плену: ответ Верещук Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Илона Свиридова

На сегодня в российском плену находятся порядка 1 500 украинских мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

По ее словам, более 1 500 мирных жителей Украины содержатся в российских тюрьмах.

"Они сидят в Ростове, в Курске, они сидят в СИЗО как военнопленные. Хотя не могут быть пленными, так как не являются интернированными. У них нет статуса по международному гуманитарному праву, их должны отпустить", - отметила Верещук.

Она также добавила, что Россия через Красный Крест подтвердила наличие всего 120 пленных.

Напомним, на прошлой неделе прошел очередной обмен пленными с Россией, в его рамках были освобождены пятеро гражданских.

Также стало известно, что Россия вывезла пленных командиров "Азова" с оккупированного Донбасса в Москву, их держат в следственном изоляторе "Лефортово".

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