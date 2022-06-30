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В Минобороны РФ рассказали, сколько украинских военных попали в плен

Новина українською →
Москва, Четверг 30 июня 2022 13:34
В Минобороны РФ рассказали, сколько украинских военных попали в плен Фото: официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков (mil.ru)
Автор: Валерия Полищук

В России заявили, что в их плену находятся около 6 тысяч украинских военнослужащих.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более шести тысяч человек", - сказал он.

Отметим, что российские военные похищают мирных украинцев, после чего переодевают в военную форму Украины. Это делается для того, чтобы снимать пропагандистские ролики с участием якобы украинских военных.

Поэтому настоящее число пленных украинских военных может быть в сотни раз меньше.

Напомним, 29 июня состоялся самый масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной с момента начала полномасштабной войны.

Добавим, что 28 июня состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Обмен произошел по формуле 17 на 15.

Ранее в России приняли решение не обменивать украинских военнопленных. Их планируют поместить в изоляторы временного содержания.

Кроме того, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что более 1 500 мирных жителей Украины содержатся в российских тюрьмах.

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