В Минобороны РФ рассказали, сколько украинских военных попали в плен

В России заявили, что в их плену находятся около 6 тысяч украинских военнослужащих.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

"Общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более шести тысяч человек", - сказал он.

Отметим, что российские военные похищают мирных украинцев, после чего переодевают в военную форму Украины. Это делается для того, чтобы снимать пропагандистские ролики с участием якобы украинских военных.

Поэтому настоящее число пленных украинских военных может быть в сотни раз меньше.