У Міноборони РФ розповіли, скільки українських військових потрапили в полон

У Росії заявили, що в їхньому полоні перебувають близько 6 тисяч українських військовослужбовців.

Про це заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс" .

"Загальна кількість військовослужбовців України, захоплених або здалися в полон, становить понад шість тисяч осіб", - сказав він.

Зазначимо, що російські військові викрадають мирних українців, після чого переодягають у військову форму України. Це робиться для того, щоб знімати пропагандистські ролики за участю нібито українських військових.

Тому справжнє число полонених українських військових може бути в сотні разів менше.