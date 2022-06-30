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У Міноборони РФ розповіли, скільки українських військових потрапили в полон

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Москва, Четвер 30 червня 2022 13:34
У Міноборони РФ розповіли, скільки українських військових потрапили в полон Фото: офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков (mil.ru)
Автор: Валерія Поліщук

У Росії заявили, що в їхньому полоні перебувають близько 6 тисяч українських військовослужбовців.

Про це заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Загальна кількість військовослужбовців України, захоплених або здалися в полон, становить понад шість тисяч осіб", - сказав він.

Зазначимо, що російські військові викрадають мирних українців, після чого переодягають у військову форму України. Це робиться для того, щоб знімати пропагандистські ролики за участю нібито українських військових.

Тому справжнє число полонених українських військових може бути в сотні разів менше.

Нагадаємо, 29 червня відбувся наймасштабніший обмін військовополоненими між Росією і Україною з моменту початку повномасштабної війни.

Додамо, що 28 червня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Обмін відбувся за формулою 17 на 15.

Раніше у Росії прийняли рішення не обмінювати українських військовополонених. Їх планують помістити в ізолятори тимчасового тримання.

Крім того, раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що понад 1 500 мирних жителів України утримуються в російських в'язницях.

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