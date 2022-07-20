Минобороны РФ распространяет фейк о ВСУ в школах Днепра

Министерство обороны РФ заявило о военной технике и личном составе "националистических формирований", якобы размещенных в школах Днепра. Это фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал "СТОП ФЕЙК ДНІПРО".

Ни военных, ни военной техники в помещениях указанных школ нашего города нет! К сожалению, мы не можем знать следующие шаги врага, поэтому берегите себя и своих близких и всегда реагируйте на сигналы воздушной тревоги! - говорится в сообщении.

Речь идет о школах №91 на улице Карагандинской и №129 на улице Космонавтов.

Как сообщалось, целью ракетных ударов российских войск по мирным городам Украины является желание врага обеспечить себе "мнимые победы". Также оккупанты хотят посеять панику среди населения и спровоцировать внутреннее напряжение в нашей стране.

Напомним, российские войска ударили ракетами по Днепру 15 июля. Всего было выпущено шесть ракет, четыре из них сбили. Также сообщалось, что целью удара был "Южмаш" и один из районов города.

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