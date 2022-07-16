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Россияне выпустили по Днепру шесть ракет с Каспийского моря, часть сбили

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Днепр, Суббота 16 июля 2022 00:14
Россияне выпустили по Днепру шесть ракет с Каспийского моря, часть сбили Фото: россияне выпустили по Днепру шесть ракет с Каспийского моря (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вечером 15 июля оккупанты нанесли ракетные удары по городу Днепр. Было выпущено шесть ракет, четыре из них были сбиты силами ПВО воздушного командования "Восток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Пуски ракет Х-101 осуществлялись с самолетов стратегической авиации Ту-95ТС из северной части Каспийского моря. Боевая часть ракеты Х-101 несет более 400 кг взрывчатки, а дальность полета составляет 5,5 тысячи километров. Скорость полета ракеты – 720 км/ч.

Несколько ракет попали по промышленному предприятию. По данным местной военной администрации, три человека погибли, есть раненые.

Напомним, что в результате ракетного удара по Днепру погибли люди, есть раненые. Ракеты попали в промышленное предприятие и в оживленную дорогу рядом с ним.

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