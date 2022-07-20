Міноборони РФ поширює фейк про ЗСУ у школах Дніпра

Міністерство оборони РФ заявило про військову техніку та особовий склад “націоналістичних формувань”, які нібито розміщені у школах Дніпра. Це є фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал "СТОП ФЕЙК ДНІПРО".

“Ні військових, ні воєнної техніки у приміщеннях вказаних шкіл нашого міста немає! На жаль, ми не можемо знати наступні кроки ворога, тому бережіть себе та своїх близьких і завжди реагуйте на сигнали повітряної тривоги!” - йдеться в повідомленні.

Мова йде про школи №91 на вулиці Карагандинській та №129 на вулиці Космонавтів.

Як повідомлялося, метою ракетних ударів російських військ по мирних містах України є бажання ворога забезпечити собі "уявні перемоги". Також окупанти хочуть посіяти паніку серед населення та спровокувати внутрішню напругу в нашій країні.

Нагадаємо, російські війська вдарили ракетами по Дніпру 15 липня. Загалом було випущено шість ракет, чотири з них збили. Також повідомлялося, що метою удару був "Південмаш" та один із районів міста.

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