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Минобороны РФ приказало армии быть готовой к "немедленному реагированию" на действия НАТО

Новина українською → Москва, Четверг 22 апреля 2021 15:11
Минобороны РФ приказало армии быть готовой к "немедленному реагированию" на действия НАТО Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что НАТО существенно нарастило военную активность вблизи южных границ России. В связи с этим он приказал армии быть готовой к немедленному реагированию на действия НАТО.

Об этом сообщает издание "РИА Новости".

"В данном регионе значительно повышается военная активность блока НАТО. Усиливается разведывательная деятельность, увеличивается интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки", - заявил Шойгу.

Он заявил, что в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии создали координационные центры, которые обеспечивают встречу войск НАТО и грузов.

"Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития", - подчеркнул глава Минобороны РФ.

Напомним, Шойгу заявил, что принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. Он также поручил вернуть российские войска до 23 апреля в пункты постоянной дислокации.

Кроме того, Шойгу объяснил усиление войск на юге страны попыткой Североатлантического альянса "противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья".

Добавим, что в последнее время наблюдается стягивание российской армии к украинским границам. Сообщалось, что Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ возле украинской границы.

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