Минобороны РФ приказало армии быть готовой к "немедленному реагированию" на действия НАТО

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что НАТО существенно нарастило военную активность вблизи южных границ России. В связи с этим он приказал армии быть готовой к немедленному реагированию на действия НАТО.

"В данном регионе значительно повышается военная активность блока НАТО. Усиливается разведывательная деятельность, увеличивается интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки", - заявил Шойгу. Он заявил, что в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии создали координационные центры, которые обеспечивают встречу войск НАТО и грузов. "Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития", - подчеркнул глава Минобороны РФ.