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Минобороны РФ предложило раздавать землю в Крыму за "отличия" в войне c Украиной

Фото: Сергея Шойгу, министр обороны России (function.mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Министерство обороны России предложило выдавать земельные участки в оккупированном Крыму и Московской области РФ участникам, которые "отличились" в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазона".

В проекте указа ведомства речь идет о военнослужащих и сотрудниках некоторых федеральных госорганов, награжденных за "заслуги", проявленные во время так называемой "спецоперации", и ветеранах боевых действий.

Ведомство предлагает бесплатно выдавать им землю "в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки".

С начала войны власти РФ расширили список лиц, которые могут получить статус участника боевых действий. Среди них есть сами военные, участвующие во вторжении в Украину, сотрудники ФСБ, "отражавшие вооруженные провокации на границе", а также гражданские специалисты, например, врачи и строители.

Напомним, в августе президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому численность российской армии с 2023 года увеличится до 1,15 млн военнослужащих. На сегодня в ней значатся чуть более 1 млн военных.

Украинская разведка считает, что таким образом Путин пытается показать Западу готовность к более масштабной войне.

В британской разведке сообщили, что российская армия в Украине испытывает острую нехватку личного состава и изыскивает способы повысить численность своих войск.

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Министерство обороны РФКрым