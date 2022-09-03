RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міноборони РФ запропонувало роздавати землю в Криму за "відмінності" у війні з Україною

Фото: Сергія Шойгу, міністр оборони Росії (function.mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Міністерство оборони Росії запропонувало видавати земельні ділянки в окупованому Криму і Московській області РФ учасникам, які "відзначилися" у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медиазона".

У проєкті указу відомства йдеться про військовослужбовців і співробітників деяких федеральних держорганів, нагороджених за "заслуги", проявлені під час так званої "спецоперації", і ветеранів бойових дій.

Відомство пропонує безплатно видавати їм землю "з метою надання додаткових заходів соціальної підтримки".

З початку війни влада РФ розширила список осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій. Серед них є самі військові, які беруть участь у вторгненні в Україну, співробітники ФСБ, "відбивали збройні провокації на кордоні", а також цивільні фахівці, наприклад, лікарі і будівельники.

Нагадаємо, в серпні президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким чисельність російської армії з 2023 року збільшиться до 1,15 млн військовослужбовців. На сьогодні в ній значаться трохи більше ніж 1 млн військових.

Українська розвідка вважає, що таким чином Путін намагається показати Заходу готовність до більш масштабної війни.

У британській розвідці повідомили, що російська армія в Україні відчуває гостру нестачу особового складу і вишукує способи підвищити чисельність своїх військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Министерство обороны РФКрим