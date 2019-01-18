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Минобороны РФ подтвердило спасение второго летчика Су-34

Новости » Происшествия    18.01.2019 - 11:29
Минобороны РФ подтвердило спасение второго летчика Су-34
Иллюстративное фото (oruzhie.info)

Летчик был поднят на борт вертолета

Минобороны РФ сообщило, что нашли второго летчика истребителя-бомбардировщика Су-34, потерпевшего аварию в Японском море. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Летчик был поднят на борт вертолета.

"Вертолетчиками Восточного военного округа обнаружен второй пилот. С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом, и летчик был поднят на борт вертолета. Состояние летчика удовлетворительное", - сказали в российском военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что военные обнаружили первого летчика самолета Су-34, он находился на спасательном плоту и подавал световые сигналы. "К данному району приближается рыболовецкое судно, которое находилось в непосредственной близости", - говорится в сообщении Минобороны РФ. Позже сообщили, что спасатели подняли его на борт вертолета.

После этого росСМИ сообщили, что два российских истребителя Су-34 столкнулись, предварительно, из-за ошибки пилотирования.

Отметим, столкновение самолетов произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега, экипажи катапультировались.

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Новости Украины Российская Федерацияистребителибомбардировщики
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