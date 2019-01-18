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Міноборони РФ підтвердило порятунок другого льотчика Су-34

Новини » Надзвичайні події    18.01.2019 - 11:29
Міноборони РФ підтвердило порятунок другого льотчика Су-34
Ілюстративне фото (oruzhie.info)

Льотчик був піднятий на борт вертольота

Міноборони РФ повідомило, що знайшли другого льотчика винищувача-бомбардувальника Су-34, який зазнав аварії в Японському морі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Льотчик був піднятий на борт вертольота

"Вертолітниками Східного військового округу виявлений другий пілот. З першого заходу екіпаж вертольота завис над індивідуальним рятувальним плотом, і льотчик був піднятий на борт вертольота. Стан льотчика задовільний", - сказали в російському військовому відомстві.

Раніше повідомлялося, що військові виявили першого льотчика літака Су-34, він перебував на рятувальному плоту і подавав світлові сигнали. "До даного району наближається риболовецьке судно, яке перебувало в безпосередній близькості", - говориться в повідомленні Міноборони РФ. Пізніше повідомили, що рятувальники підняли його на борт вертольота.

Після цього росЗМІ повідомили, що два російських винищувача Су-34 зіткнулися ,попередньо, через помилку пілотування.

Зазначимо, сталося зіткнення літаків при виконанні планового навчально-тренувального польоту в акваторію Японського моря в 35 км від берега, екіпажі катапультувалися.

Одного з льотчиків Су-34 знайшли живим У Росії зіткнулися два винищувачі
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