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В Минобороны РФ назвали "переброской" отступление российских войск из Харьковской области

Фото: в Минобороны РФ назвали "переброской" отступление российских войск из Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Минобороны РФ заявило, что для достижения целей "спецоперации" было решено перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

С этой целью, якобы в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию так называемой "ДНР".

"В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск", - заявили в Минобороны РФ.

Напомним, ранее в РФ также нашли оправдание для ухода войск с острова Змеиный. Так, Россия эвакуировала остатки гарнизона на острове Змеиный 30 июня после очередного удара ракетными и артиллерийскими подразделениями ВСУ.

Тогда пропаганда Кремля заявила, что гарнизон покинул остров якобы в качестве "жеста доброй воли". Якобы, чтобы показать, что российская сторона не мешает ООН по организации гуманитарного коридора для экспорта зерна из Украины.

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