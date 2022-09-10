У Міноборони РФ назвали "перекиданням" відступ російських військ з Харківської області

Міноборони РФ заявило, що для досягнення мети "спецоперації" було вирішено перегрупувати війська в районах Балаклії та Ізюму, щоб наростити зусилля на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.
З цією метою, нібито протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ на територію так званої "ДНР".
"Під час цієї операції проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів з позначенням реальних дій військ", - заявили в Міноборони РФ.
ЗСУ деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше знаходилася під контролем російських військ. Про це 8 вересня повідомив президент Володимир Зеленський, показавши відео із особливого міста.
Окупанти оголосили про виведення своїх військ із Ізюму Харківської області 10 вересня. Також це нібито стосується ще й "деяких інших населених пунктів".
Нагадаємо, раніше в РФ також знайшли виправдання для відходу військ з острова Зміїний. Так, Росія евакуювала залишки гарнізону на острові Зміїний 30 червня після чергового удару ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ.
Тоді пропаганда Кремля заявила, що гарнізон покинув острів нібито в якості "жесту доброї волі". Нібито щоб показати, що російська сторона не заважає ООН з організації гуманітарного коридору для експорту зерна з України.
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