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У Міноборони РФ назвали "перекиданням" відступ російських військ з Харківської області

Фото: у Міноборони РФ назвали "перекиданням" відступ російських військ з Харківської області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міноборони РФ заявило, що для досягнення мети "спецоперації" було вирішено перегрупувати війська в районах Балаклії та Ізюму, щоб наростити зусилля на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

З цією метою, нібито протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ на територію так званої "ДНР".

"Під час цієї операції проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів з позначенням реальних дій військ", - заявили в Міноборони РФ.

Звільнення Балаклії

ЗСУ деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше знаходилася під контролем російських військ. Про це 8 вересня повідомив президент Володимир Зеленський, показавши відео із особливого міста.

Виведення військ РФ з Ізюму

Окупанти оголосили про виведення своїх військ із Ізюму Харківської області 10 вересня. Також це нібито стосується ще й "деяких інших населених пунктів".

Нагадаємо, раніше в РФ також знайшли виправдання для відходу військ з острова Зміїний. Так, Росія евакуювала залишки гарнізону на острові Зміїний 30 червня після чергового удару ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ.

Тоді пропаганда Кремля заявила, що гарнізон покинув острів нібито в якості "жесту доброї волі". Нібито щоб показати, що російська сторона не заважає ООН з організації гуманітарного коридору для експорту зерна з України.

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