У Міноборони РФ назвали "перекиданням" відступ російських військ з Харківської області

З цією метою, нібито протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ на територію так званої "ДНР".

"Під час цієї операції проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів з позначенням реальних дій військ", - заявили в Міноборони РФ.

Звільнення Балаклії

ЗСУ деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше знаходилася під контролем російських військ. Про це 8 вересня повідомив президент Володимир Зеленський, показавши відео із особливого міста.

Виведення військ РФ з Ізюму

Окупанти оголосили про виведення своїх військ із Ізюму Харківської області 10 вересня. Також це нібито стосується ще й "деяких інших населених пунктів".