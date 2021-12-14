В Черное море зашел новейший ракетный фрегат французского флота

Французский фрегат "Овернь" зашел в акваторию Черного моря. Это уже 31-й корабль нечерноморских стран НАТО, которые зашли в акваторию моря с начала года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Д умскую ".

"Это уже 31-й корабль нечерноморских стран НАТО, которые зашли в акваторию моря с начала года", - заявил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко .

Стоит отметить, что ракетный фрегат FS Auvergne (D 654) - один из новейших кораблей французского флота. Был спущен на воду в 2015 году, а введен в эксплуатацию в 2018 году. Порт приписки - Тулон.

Издание отмечает, что судно имеет водоизмещение 6000 тонн, длину 142 метра и ширину почти 20 метров, осадку 4,9 метра. Развивает скорость в 27 узлов и может пройти 6000 морских миль.

"Экипаж корабля - 145 моряков. Они имеют на вооружение одну 76-мм скорострельную пушку, три 20-мм пулемета с автоматическим управлением. На борту есть 16 шахт универсальных пусковых установок ракет ПВО Aster 15 и 30, а также крылатых ракет Storm Shadow. Также корабль несет 8 противокорабельных ракет "Экзоскет" и два торпедных аппарата. Фрегат оборудован вертолетным ангаром, в котором находится разведывательный NHIndustries NH90", - уточняет СМИ.

Стоит также отметить, что в Министерстве обороны Российской Федерации уже заявили, что следят за всеми его действиями и перемещениями.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием "Овернь" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.