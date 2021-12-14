У Чорне море зайшов новітній ракетний фрегат французького флоту

Французький фрегат "Овернь" зайшов в акваторію Чорного моря. Це вже 31-й корабель нечорноморських країн НАТО, які зайшли в акваторію моря з початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Д умскую ".

"Це вже 31-й корабель нечорноморських країн НАТО, які зайшли в акваторію моря з початку року", - заявив керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко .

Варто відзначити, що ракетний фрегат FS Auvergne (D 654) - один з новітніх кораблів французького флоту. Був спущений на воду в 2015 році, а введений в експлуатацію в 2018 році. Порт приписки - Тулон.

Видання зазначає, що судно має водотоннажність 6000 тонн, довжину 142 метри і ширину майже 20 метрів, осадку 4,9 метра. Розвиває швидкість в 27 вузлів і може пройти 6000 морських миль.

"Екіпаж корабля - 145 моряків. Вони мають на озброєння одну 76-мм скорострільну гармату, три 20-мм кулемети з автоматичним управлінням. На борту є 16 шахт універсальних пускових установок ракет ППО Aster 15 і 30, а також крилатих ракет Storm Shadow. Також корабель несе 8 протикорабельних ракет "Екзоскет" і два торпедних апарати. Фрегат обладнаний вертолітним ангаром, в якому знаходиться розвідувальний NHIndustries NH90", - уточнює ЗМІ.

Варто також відзначити, що в Міністерстві оборони Російської Федерації вже заявили, що стежать за всіма його діями і переміщеннями.

"Сили і засоби Чорноморського флоту приступили до контролю за діями фрегата з керованою ракетною зброєю "Овернь" ВМС Франції, що зайшов в акваторію Чорного моря", - йдеться в повідомленні Національного центру управління обороною РФ.