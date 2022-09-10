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Минобороны о разрешении на выезд мужчинам за границу: должны быть готовы воевать

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Мария Кучерявец

Мужчины в Украине в своих возрастных параметрах подавляющим большинством должны быть готовыми не только быть призванными в армию, но и воевать.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр обороны Алексей Резников, комментируя возможность выезда мужчин за границу.

"Это война. И как бы нам ни хотелось, мы понесем потери, а эти потери могут быть безвозвратные или санитарные, а иногда такие, что человек остался жив, но не может вернуться обратно в строй. Это означает, что Генштаб и весь сектор безопасности и обороны должны иметь возможность привлекать резервы, пополнять ряды из мобилизационного резерва", - пояснил министр.

Запрет выезда военнообязанным

Отметим, в условиях действия военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из страны. Разрешается выезд только при таких основаниях, как непригодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее.

Напомним, ранее стало известно, что ФОП и юридическим лицам частной формы собственности разрешили с 1 сентября выезжать из Украины при условии внесения залога, но лишь на 7 дней.

Однако как впоследствии сообщили РБК-Украина в пресс-службе правительства, разрешение на выезд ФОПов так и не начало действовать с анонсированной даты, поскольку к премьеру Денису Шмыгалю еще не поступило соответствующее постановление.

Также сообщалось, что Кабинет министров разрешил выезд за границу морякам, но это будет возможно по согласованию территориального центра комплектования.

Кроме того, в Украине разрешили выезд за пределы Украины военнообязанным студентам, обучающихся за границей.

Между тем в Раде оценили возможность снятия запрета на выезд мужчин в ближайшее время. Член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский говорит, что вряд ли это возможно в ближайшей перспективе, но по поводу этого ведутся активные дискуссии.

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