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Студенты могут выезжать на учебу за границу: какие документы нужны

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Украина, Понедельник 05 сентября 2022 13:53
Студенты могут выезжать на учебу за границу: какие документы нужны Фото: студенты могут выезжать на учебу за границу (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине разрешили выезд за пределы Украины военнообязанным студентам, обучающимся за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Мужчины-студенты, которые учатся за границей по дневной или дуальной форме обучения, но не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, поскольку находились в Украине - имеют право на выезд", - говорится в сообщении.

В МВД рассказали, какие документы нужны для выезда из Украины этой категории военнообязанных. А именно:

  • студенческий билет или студенческую визу;
  • переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в иностранном вузе;
  • военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва;
  • справка, выданная территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу для соискателей образования за границей.

Напомним, ФОПам и юридическим лицам частной формы собственности разрешили с 1 сентября выезжать из Украины при условии внесения залога, но всего на 7 дней.

Также Кабинет министров разрешил выезд за границу морякам. Это будет возможно по согласованию территориального центра комплектования.

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