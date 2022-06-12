В Минобороны рассказали, когда Украина может получить от партнеров РСЗО

Украине для эффективной обороны и наступления необходимы современные реактивные системы залпового огня. Однако военная помощь от партнеров не поступает достаточно быстро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова изданию The Economist .

По его словам, на некоторых участках фронта Россия имеет в десятки раз больше единиц техники, чем украинские военные. Резников подчеркнул, что некоторые из партнеров в скором времени предоставят Украине системы залпового огня, но точные сроки определить сложно.

"Вскоре... возможно, через неделю, возможно, две", - сказал министр о сроках получения РСЗО.

Глава Минобороны подчеркнул, что дальнейшие поставки техники могут зависеть от того, как Россия отреагирует на ее размещение.