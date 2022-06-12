В Минобороны рассказали, когда Украина может получить от партнеров РСЗО

Украине для эффективной обороны и наступления необходимы современные реактивные системы залпового огня. Однако военная помощь от партнеров не поступает достаточно быстро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова изданию The Economist.
По его словам, на некоторых участках фронта Россия имеет в десятки раз больше единиц техники, чем украинские военные. Резников подчеркнул, что некоторые из партнеров в скором времени предоставят Украине системы залпового огня, но точные сроки определить сложно.
"Вскоре... возможно, через неделю, возможно, две", - сказал министр о сроках получения РСЗО.
Глава Минобороны подчеркнул, что дальнейшие поставки техники могут зависеть от того, как Россия отреагирует на ее размещение.
Напомним, что ранее Алексей Резников озвучил весь список оружия, которое необходимо Украине для победы.
Также в Минобороны пояснили, почему нельзя говорить об оружии от партнеров.
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