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В Минобороны объяснили, почему нельзя говорить об оружии от партнеров

Новина українською →
Киев, Среда 08 июня 2022 19:29
В Минобороны объяснили, почему нельзя говорить об оружии от партнеров Фото: замминистра обороны Украины Анна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Иван Носальский

Военно-политическое руководство Украины не может раскрывать информацию о поставках оружия от партнеров из-за угрозы срыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Мы вообще фактически ничего не можем говорить о сотрудничестве в сфере вооружения, потому что Россия активно ведет разведывательно-диверсионные действия, чтобы сорвать любые договоренности, любые поставки вооружения и военной техники в Украину", - заявила чиновница.

По словам Маляр, всю информацию о военной помощи Украине используют в первую очередь россияне.

При этом она добавила, что сейчас для военного руководства главным приоритетом является защита неба. И поэтому ВСУ более всего нуждаются в современных системах ПВО.

"Это очень сложные коммуникации по этому поводу (по закрытию неба - ред.). Не имеет значения даже с какой страной. Но все, что касается противовоздушной обороны, защиты самого воздуха - это очень сложный процесс", - подчеркнула Маляр.

Напомним, ранее Маляр заявляла, что Украине не хватает тяжелого вооружения для победы над российской армией. Все в стране работают над тем, чтобы оружие появилось как можно скорее.

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