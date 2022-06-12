В Міноборони розповіли, коли Україна може отримати від партнерів РСЗВ

Україні для ефективної оборони та наступу необхідні сучасні реактивні системи залпового вогню. Проте військова допомога від партнерів не надходить достатньо швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Олексія Резнікова виданню The Economist .

За його словами, на деяких ділянках фронту Росія має в десятки раз більше одиниць техніки, аніж українські військові. Резніков наголосив, що дехто з партнерів найближчим часом надасть Україні системи залпового вогню, але точні терміни визначити складно.

"Незабаром… можливо, через тиждень, можливо, два", - сказав міністр про терміни отримання РСЗВ.

Глава Міноборони наголосив, що подальше постачання техніки може залежати від того, як Росія відреагує на її розміщення.