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В Минобороны рассказали о состоянии украинского раненого военного

Новости » Происшествия     18.01.2020 - 14:14
В Минобороны рассказали о состоянии украинского раненого военного
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики дважды обстреляли силы ООС

Состояние украинского военнослужащего, получившего ранение на Донбассе в субботу, удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В сообщении указано, что воин ООС находится в одном из военных мобильных госпиталей.

"По имеющейся информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в одном из военных мобильных госпиталей, состояние здоровья нашего воина удовлетворительное", - сообщили в министерстве.

Напомним, на Донбассе 17 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. При этом в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь в сторону позиций ВСУ вблизи населенного пункта Пески. Один украинский военный получил ранение.

Как писало РБК-Украина, 16 января вооруженные формирования Российской Федерации усилили снайперскую активность. В результате один украинский военный погиб.

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