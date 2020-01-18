На Донбассе ранение получил один украинский военный

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе 17 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

вблизи населенного пункта Красногоровка - из станкового противотанкового гранатомета 2 выстрела;

рядом с Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза неподалеку от Павлополя - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Васильевки - из стрелкового оружия.

Три обстрела по позициям ВСУ боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

два раза рядом с населенным пунктом Орехово - из миномета калибра 120 мм и из гранатометов различных систем;

неподалеку от Луганского - из ручного противотанкового гранатомета 1 выстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"Вчера, 17 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сообщили в штабе.

С начала этих суток российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь в сторону позиций ВСУ вблизи населенного пункта Пески. Один украинский военный получил ранение.

Напомним, за прошедшие сутки, 16 января, вооруженные формирования Российской Федерации усилили снайперскую активность. В результате один украинский военный погиб.