На Донбассе ранение получил один украинский военный

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня
На Донбассе 17 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.
Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
Три обстрела по позициям ВСУ боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
"Вчера, 17 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сообщили в штабе.
С начала этих суток российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь в сторону позиций ВСУ вблизи населенного пункта Пески. Один украинский военный получил ранение.
Напомним, за прошедшие сутки, 16 января, вооруженные формирования Российской Федерации усилили снайперскую активность. В результате один украинский военный погиб.