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У Міноборони розповіли про стан українського пораненого військового

Новини » Надзвичайні події     18.01.2020 - 14:14
У Міноборони розповіли про стан українського пораненого військового
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики двічі обстріляли сили ООС

Стан українського військовослужбовця, який отримав поранення на Донбасі у суботу, задовільний. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

У повідомленні вказано, що воїн ООС перебуває в одному з військових мобільних госпіталів.

"За наявною інформацією, у результаті сьогоднішніх ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення. На даний час він перебуває під наглядом лікарів в одному з військових мобільних госпіталів, стан здоров’я нашого воїна задовільний", - поінформували у міністерстві.

Нагадаємо, на Донбасі 17 січня озброєні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. При цьому в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська зі стрілецької зброї відкривали вогонь у бік позицій ЗСУ поблизу населеного пункту Піски. Один український військовий отримав поранення.

Як писало РБК-Україна, 16 січня озброєні формування Російської Федерації посилили снайперську активність. У результаті один український військовий загинув.

У штабі ООС заперечують мінування акваторії Азовського моря На Донбасі поранення отримав один український військовий
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