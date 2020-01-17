На Донбассе боевики четыре раза нарушили режим "тишины"

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал

В пятницу, 17 января, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями миномета калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы два обстрела, а именно вблизи населенного пункта Красногоровка и рядом с Широкино.

Также в районе ответственности группировки "Север" были зафиксированы обстрелы из миномета вблизи населенного пункта Орехово.

"Сегодня, 17 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 16 января, вооруженные формирования Российской Федерации усилили снайперскую активность. В результате один украинский военный погиб.

Кроме того, 16 января состоялось первое в 2020 году заседание Трехсторонней контактной группы в Минске. Представители Украины предложили четыре новых участка для разведения сил на Донбассе. В частности, украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово".