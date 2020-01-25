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В Минобороны рассказали о состоянии раненого украинского военного

Новости » Происшествия     25.01.2020 - 14:25
В Минобороны рассказали о состоянии раненого украинского военного
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боец ООС в пятницу получил ранение

Состояние украинского военнослужащего, получившего ранение на Донбассе в пятницу, удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В сообщении указано, что с начала суток потерь среди украинских военных на Донбассе нет.

"В результате вражеских обстрелов вчера один военнослужащий получил ранения. Состояние его здоровья пока удовлетворительное. С начала текущих суток, по состоянию на 12.30, зафиксировано три вражеских провокации, которые противник совершил уже сегодня на подступах к н.п. Екатериновка, Павлополь и Березовое", - говорится в сообщении.

Так, фактов применения российско-оккупационными войсками запрещенных образцов оружия не зафиксировано.

"Противник обстреливал наши оборонительные укрепления с использованием пулеметов крупных калибров, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также в районе Березового зафиксирована активность вражеского снайпера", - информируют в Минобороны.

Кроме того, в одном случае подразделениям Объединенных сил пришлось отвечать противнику огнем из пехотных средств.

"По состоянию на сейчас ситуация вполне контролируемая нашими защитниками. По имеющейся информации, потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток нет", - заверили в оборонном ведомстве.

Напомним, в течение минувших суток, 24 января, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.

Как писало РБК-Украина, на Донбассе 23 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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