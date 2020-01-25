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У Міноборони розповіли про стан пораненого українського військового

Новини » Надзвичайні події     25.01.2020 - 14:25
У Міноборони розповіли про стан пораненого українського військового
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боєць ООС у п'ятницю отримав поранення

Стан українського військовослужбовця, який отримав поранення на Донбасі в п'ятницю, задовільний. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

У повідомленні зазначено, що з початку доби втрат серед українських військових на Донбасі немає.

"Внаслідок ворожих обстрілів вчора один військовослужбовець дістав поранення. Стан його здоров’я наразі задовільний. Від початку поточної доби, станом на 12.30, зафіксовано три ворожі провокації, які противник здійснив вже сьогодні на підступах до н.п. Катеринівка, Павлопіль та Березове", - сказано у повідомленні.

Так, фактів застосування російсько-окупаційними військами заборонених зразків зброї не обліковано.

"Противник обстрілював наші оборонні укріплення з використанням кулеметів крупних калібрів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Також у районі Березового зафіксовано активність ворожого снайпера", - інформують у Міноборони.

Крім того, в одному випадку підрозділам Об’єднаних сил довелося відповідати противнику вогнем з піхотних засобів.

"Станом на зараз ситуація цілком контрольована нашими захисниками. За наявною інформацією, втрат у лавах українських військ з початку поточної доби немає", - запевнили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 24 січня, збройні формування Російської Федерації 12 раз порушили режим припинення вогню, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

Як писало РБК-Україна, на Донбасі 23 січня озброєні формування Російської Федерації 11 раз порушили режим припинення вогню.

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