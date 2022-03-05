ru ua
Сб, 05 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Минобороны рассказали, сколько военнообязанных вернулись в Украину

Новина українською →
Суббота 05 марта 2022 10:15
В Минобороны рассказали, сколько военнообязанных вернулись в Украину Фото: в Украину вернулись более 66 тысяч военнообязанных (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

В Украину продолжают возвращаться из-за границы военнообязанные украинцы. По последним данным, вернулось более 66 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Алексей Резникова в Twitter.

"66 224. Именно столько мужчин на данный момент вернулись из-за границы, чтобы защитить свою страну от орды. Это еще 12 боевых и мотивированных бригад! Украинцы, мы непобедимы!", - написал он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Алексей Резников Война России против Украины
NEWS
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина