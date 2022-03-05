У Міноборони розповіли, скільки військовозобов'язаних повернулися в Україну
Фото: в Україну повернулися понад 66 тисяч військовозобов'язаних (УНІАН)
В Україну продовжують повертатися з-за кордону військовозобов'язані українці. За останніми даними, повернулося понад 66 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони України Олексія Резнікова в Twitter.
"66 224. Саме стільки чоловіків на даний момент повернулися з-за кордону, щоб захистити свою країну від орди. Це ще 12 бойових і мотивованих бригад! Українці, ми непереможні!",- написав він.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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