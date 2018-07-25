В Минобороны рассказали о ситуации в зоне проведения ООС на Донбассе

Новости Происшествия 25.07.2018 - 12:48
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

С начала суток, 25 июля, потерь среди украинских военных нет

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала суток, 25 июля, потерь среди украинских военных нет. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, с полуночи украинскими военными было зафиксировано 4 прицельные вражеские обстрелы.

В чстности, боевики применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в районе Луганского, Южного, Авдеевки и Лебединского.

"Вследствие боевых действий от начала текущих суток потерь среди украинских военнослужащих нет", - сообщил Гуцуляк.

Как сообщалось ранее, в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 24 июля, боевики 33 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды из запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения.

Напомним, в районе проведения ООС на Донбассе 23 июля были ранены двое украинских военных.

Боевики снизили интенсивность огневых ударов по позициям ООС, - Тымчук
Теги:  Министерство обороны РФ,  обстрел,  боевики,  потери,  ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС