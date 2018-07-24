На Донбасі за добу поранені двоє українських військових

Бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях ООС

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 23 липня, були поранені двоє українських військових. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях ООС, у тому числі тричі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Майорська, Авдіївки, Мар’їнки, Лебединського, Гнутового, Талаківки, Павлополя, Водяного та Широкиного. Разом з цим, окупанти поблизу Кримського та Лебединського обстріляли позиції об’єднаних сил з 82-мм мінометів, а біля Талаківки - із 120-мм міномету", - повідомляють у ООС.

Упродовж поточної доби бойовики 4 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Авдіївки, Мар’їнки та Павлополя. Крім цього, поблизу Водяного вони застосували проти українських військових ПТКР та заборонений 120-мм міномет.

За даними розвідки, четверо бойовиків отримали поранення.

Нагадаємо, 23 липня на Донбасі бойовики обстріляли позиції ООС в районі Лебединського.