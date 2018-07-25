В Міноборони розказали про ситуацію в зоні проведення ООС на Донбасі
Від початку доби, 25 липня, втрат серед українських військових немає
У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі від початку доби, 25 липня, втрат серед українських військових немає. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.
За його словами, з опівночі українськими військовими було зафіксовано 4 прицільні ворожі обстріли.
Зокрема, бойовики застосовували гранатомети та великокаліберні кулемети у районі Луганського, Південного, Авдіївки та Лебединського.
"Внаслідок бойових дій від початку поточної доби втрат серед наших українських військовослужбовців немає", - повідомив Гуцуляк.
Як повідомлялося раніше, у районі проведення операції об'єднаних сил упродовж минулої доби, 24 липня, бойовики 33 рази порушили режим припинення вогню, в тому числі тричі з забороненого Мінськими домовленостями важкого озброєння.
Нагадаємо, у районі проведення ООС на Донбасі 23 липня були поранені двоє українських військових.