В Міноборони розказали про ситуацію в зоні проведення ООС на Донбасі

Від початку доби, 25 липня, втрат серед українських військових немає

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі від початку доби, 25 липня, втрат серед українських військових немає. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

За його словами, з опівночі українськими військовими було зафіксовано 4 прицільні ворожі обстріли.

Зокрема, бойовики застосовували гранатомети та великокаліберні кулемети у районі Луганського, Південного, Авдіївки та Лебединського.

"Внаслідок бойових дій від початку поточної доби втрат серед наших українських військовослужбовців немає", - повідомив Гуцуляк.

Як повідомлялося раніше, у районі проведення операції об'єднаних сил упродовж минулої доби, 24 липня, бойовики 33 рази порушили режим припинення вогню, в тому числі тричі з забороненого Мінськими домовленостями важкого озброєння.

Нагадаємо, у районі проведення ООС на Донбасі 23 липня були поранені двоє українських військових.