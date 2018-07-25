Бойовики за добу 33 рази порушували режим припинення вогню, - штаб

Втрат серед українських військових за добу немає

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) бойовики упродовж минулої доби, 24 липня, 33 рази порушили режим припинення вогню, у тому числі тричі із забороненого Мінськими домовленостями важкого озброєння. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Зокрема, поблизу Водяного бойовики застосували міномет калібром 120 мм. За даними розвідки, один бойовик отримав поранення. Втрат серед українських військових за добу немає.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Золотого, Луганського, Південного, Новгородського, Залізного, Авдіївки, Мар’їнки, Опитного, Пісків, Новотроїцького, Водяного, Павлополя, Талаківки, Лебединського та Широкиного. Разом з цим, ...захисників Новотроїцького обстріляли із артилерійських систем калібром 122 мм, а у бік Лебединського летіли 122-мм артилерійські снаряди, 120-мм та 82-мм міни", - повідомляють у ООС.

Упродовж поточної доби, 25 липня, бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Луганського та Південного.

Нагадаємо, у районі проведення ООС на Донбасі 23 липня були поранені двоє українських військових.

20 липня на Донбасі бойовики випустили у бік прикордонників протитанкову керовану ракету.

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