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В Минобороны рассказали о ситуации на юге

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Киев, Четверг 01 сентября 2022 13:30
В Минобороны рассказали о ситуации на юге Фото: украинские подразделения ведут позиционные бои на юге (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На южном направлении украинские подразделения ведут позиционные бои и закрепляются на территориях.

Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы продолжаем уничтожать запасы врага, продолжаем держать под контролем транспортные пути, по которым они пытаются подтягивать резервы. Мы продолжаем уничтожать их командные пункты и места сосредоточения личного состава и техники, все, что касается уменьшения сил и мощностей врага", - рассказала она.

Напомним, 29 августа украинские защитники начали бои за Херсон. Россияне оставили свои позиции на первой линии обороны.

Позже CNN сообщило о том, что украинские защитники отбили из-под российской оккупации 4 села в Херсонской области. Однако военные не подтверждают и не опровергают эту информацию.

Кроме того, Россия перекидывает колонны техники из Крыма в Херсонскую область.

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