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В Минобороны рассказали о ситуации на Донбассе

Новости » Происшествия    27.10.2019 - 13:02
В Минобороны рассказали о ситуации на Донбассе
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Среди украинских военных потерь нет

С начала воскресенья, 27 октября, незаконные вооруженные формирования в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, сегодня боевики сосредоточили огонь по позициям украинских военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". При этом враг применял запрещенные минскими соглашениями минометы.

Так, три разрывы мин 82-го калибра были зафиксированы около 01:20 ночи в районе населенного пункта Новолуганское. Позже в районе Луганского российско-оккупационные войска вели огонь по подразделениям Объединенных сил из стрелкового вооружения, а под Травневым применили гранатометы различных систем.

По данным оборонного ведомства, с начала текущих суток потери среди украинских военнослужащих в зоне проведения ООС не зафиксированы.

"Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным действиям со стороны российско-оккупационных войск в районе отпора и сдерживание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины", - подчеркнули в министерстве.

Карта ООС 27 октября

Ситуация на Донбассе по состоянию на 27 октября 2019 (mil.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что российские наемники из стрелкового вооружения обстреляли беспилотник наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Провокация боевиков произошла в районе населенного пункта Петровское.

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Новости Украины Министерство обороны РФДонбассобстрелООС
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