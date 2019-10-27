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Боевики из минометов обстреляли Новолуганское

Новости » Происшествия    27.10.2019 - 11:47
Боевики из минометов обстреляли Новолуганское
Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Наемники применили минометы 82-го калибра

Российско-оккупационные силы вопреки минским договоренностям в воскресенье, 27 октября, осуществили минометный обстрел украинских позиций в районе Новолуганского на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным ведомства, боевики из минометов калибра 82 мм, которые запрещены минскими соглашениями, обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Новолуганское. В результате вражеского обстрела не пострадал ни один украинский военный.

Кроме того, в субботу, 26 октября, российские наемники из минометов 120-го и 82-го калибра обстреливали позиции украинских военных поблизости населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Пивничне, Луганское и Новгородское. В общем оккупанты выпустили 20 мин.

"Такое системное циничное поведение свидетельствует о заинтересованности оккупантов в дальнейшем обострении конфликта", - подчеркнули в штабе.

Боевики из минометов обстреляли Новолуганское

Напомним, ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Петровское под обстрел боевиков попал беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Оккупанты обстреляли беспилотник наблюдателей из стрелкового оружия.

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