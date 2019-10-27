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Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

Новости » Происшествия    27.10.2019 - 10:38
Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ
Иллюстративное фото (OSCE/Evgeniy Maloletka)

Боевики обстреляли беспилотник в районе Петровского

Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации в субботу, 26 октября, обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным ведомства, вчера российско-оккупационные силы из стрелкового оружия обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Петровское. Из-за угрозы потери беспилотник был посажен, он не получил повреждений.

В ведомстве отметили, что боевики регулярно открывают огонь по беспилотникам СММ ОБСЕ и всячески противодействуют работе таких аппаратов средствами радиоэлектронной борьбы. При этом российские наемники обвиняют в препятствовании работе ОБСЕ украинских военных.

"Украинские военные, придерживаясь действующего законодательства и международных обязательств успешно выполняют задачи по сдерживанию российской агрессии и готовы действовать при любом варианте изменений обстановки", - подчеркнули в штабе ООС.

Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 26 октября, российско-оккупационные силы более 20 раз открывали огонь по подразделениям Объединенных сил на Донбассе. При этом оккупанты применяли запрещенные минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Новости Украины ОБСЕДонбассбеспилотник
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