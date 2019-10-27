ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Міноборони розповіли про ситуацію на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    27.10.2019 - 13:02
У Міноборони розповіли про ситуацію на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Серед українських військових втрат немає

Від початку неділі, 27 жовтня, незаконні збройні формування в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі 3 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, сьогодні бойовики зосередили вогонь по позиціям українських військових в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". При цьому ворог застосовував заборонені мінськими угодами міномети.

Так, три розриви мін 82-го калібру були зафіксовані близько 01:20 ночі в районі населеного пункту Новолуганське. Пізніше в районі Луганського російсько-окупаційні війська вели вогонь по підрозділам Об'єднаних сил зі стрілецького озброєння, а під Травневим застосували гранатомети різних систем.

За даними оборонного відомства, від початку поточної доби втрат серед українських військовослужбовців в зоні проведення ООС не зафіксовано.

"Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до підступних дій з боку російсько-окупаційних військ в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході України", - наголосили в міністерстві.

Карта ООС 27 жовтня

Ситуація на Донбасі станом на 27 жовтня 2019 (mil.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські найманці зі стрілецького озброєння обстріляли безпілотник спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Провокація бойовиків сталася в районі населеного пункту Петрівське.

Бойовики з мінометів обстріляли Новолуганське Бойовики у суботу 21 раз відкривали вогонь на Донбасі
Новини України Министерство обороны РФДонбасобстрелООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся