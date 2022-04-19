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Минобороны Японии предоставит Украине дроны и костюмы химзащиты

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Вторник 19 апреля 2022 05:59
Минобороны Японии предоставит Украине дроны и костюмы химзащиты Фото: японский комплект костюма химической ядерной защиты (flickr.com)
Автор: Владимир Костырин

Министерство обороны Японии предоставит Украине комплекты ядерной, биологической и химической защиты (NBC), а также дроны в рамках помощи нашей стране в противостоянии российской военной агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter японского оборонного ведомства.

"Минобороны Японии решило предоставить украинскому правительству костюмы NBC, маски NBC и дроны. Борьба украинцев за свою страну все еще продолжается, так что Минобороны Японии будет и впредь оказывать нашу максимальную поддержку. За Украину", - говорится в публикации.

О каком количестве комплектов защитной одежды и оборудования идет речь, а также когда будет отправлена партия - не уточняется.

Отметим, ранее в США заявили, что не исключают возможность применения РФ тактического ядерного оружия в войне против Украины. При этом в Вашингтоне добавили, что пока подготовки к этому не наблюдается.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский считает маловероятным применение РФ ядерного оружия.

Напомним, 18 апреля президент Зеленский сообщил о начале битвы за Донбасс. Глава государства подчеркнул, что украинские защитники не отдадут своей земли.

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