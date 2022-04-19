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Міноборони Японії надасть Україні дрони і костюми хімзахисту

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Вівторок 19 квітня 2022 05:59
Міноборони Японії надасть Україні дрони і костюми хімзахисту Фото: японський комплект костюма хімічного ядерного захисту (flickr.com)
Автор: Володимир Костирін

Міністерство оборони Японії надасть Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту (NBC), а також дрони в рамках допомоги нашій країні в протистоянні російській військовій агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter японського оборонного відомства.

"Міноборони Японії вирішило надати українському уряду костюми NBC, маски NBC і дрони. Боротьба українців за свою країну все ще триває, так що Міноборони Японії буде і надалі надавати нашу максимальну підтримку. За Україну", - йдеться в публікації.

Про яку кількість комплектів захисного одягу та обладнання йдеться, а також коли буде відправлена партія - не уточнюється.

Зазначимо, раніше в США заявили, що не виключають можливість застосування РФ тактичної ядерної зброї у війні проти України. При цьому у Вашингтоні додали, що поки підготовки до цього не спостерігається.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський вважає малоймовірним застосування РФ ядерної зброї.

Нагадаємо, 18 квітня президент Зеленський повідомив про початок битви за Донбас. Глава держави підкреслив, що українські захисники не віддадуть своєї землі.

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