Не исключаем, но не видим подготовки: ЦРУ о возможности применения РФ ядерного оружия
Директор ЦРУ Билл Бернс не исключил возможность применения Россией тактического ядерного оружия в войне против Украины. Он добавил, что пока подготовки к этому не наблюдается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Учитывая отчаяние президента Путина и российского руководства, учитывая неудачи, с которыми они сталкиваются в военной сфере, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, которую представляет потенциальное применение тактического ядерного оружия", - сказал Бернс.
По его словам, ЦРУ внимательно отслеживает за действиями России в отношении ядерного оружия. Бернс добавил, что пока таких приготовлений не наблюдается.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает маловероятным применение Россией ядерного оружия.
Отметим, в США отметили изменение ядерной риторики России, которая стала "очень провокационной".
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