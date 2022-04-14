Не исключаем, но не видим подготовки: ЦРУ о возможности применения РФ ядерного оружия

Директор ЦРУ Билл Бернс не исключил возможность применения Россией тактического ядерного оружия в войне против Украины. Он добавил, что пока подготовки к этому не наблюдается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Учитывая отчаяние президента Путина и российского руководства, учитывая неудачи, с которыми они сталкиваются в военной сфере, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, которую представляет потенциальное применение тактического ядерного оружия", - сказал Бернс. По его словам, ЦРУ внимательно отслеживает за действиями России в отношении ядерного оружия. Бернс добавил, что пока таких приготовлений не наблюдается.